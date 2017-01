Catholic Schools Open House Guide

Wednesday January 18, 2017

St. Vincent Ferrer School Pre-School Information Night

Noon – 2:00 p.m.

7754 Montgomery Rd., Cincinnati 45236

http://svf-school.org

Sunday January 22, 2017

All Saints School

Noon – 2:00 p.m.

8939 Montgomery Rd., Cincinnati 45236

https://allsaints.cc/school-1

Sunday January 29, 2017

Guardian Angels School

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

6539 Beechmont Ave., Cincinnati 45230

http://www.gaschool.org

John Paul II School

12:30 p.m. – 2:30 p.m.

9375 Winton Rd., Cincinnati 45231

http://jpiics.org

Nativity School

Noon – 2:00 p.m.

5936 Ridge Ave., Cincinnati 45213

http://www.nativity-cincinnati.org

St. Ann School

Noon – 3:00 p.m.

3064 Pleasant Ave., Hamilton 45015

http://www.saintanncs.com

St. Cecilia School

11:00 a.m. – 1:00 p.m.

4115 Taylor Ave., Cincinnati 45209

http://school.stceciliacincinnati.org

St. Columban School

12:30 p.m. – 2:30 p.m.

896 Oakland Rd., Loveland 45140

http://www.saintcolumbanschool.org

St. Francis deSales School

Noon – 3:00 p.m.

20 DeSales Ave., Lebanon 45036

http://www.stfrancisdesales-lebanon.com

St. Gertrude School

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

6543 Miami Ave., Cincinnati 45243

http://stgertrudesch.org

St. John XXIII School

Noon – 3:00 p.m.

3806 Manchester Rd., Middletown 45042

http://stjohn23school.org

St. Jude School

Noon – 2:00 p.m.

5940 Bridgetown Rd., Cincinnati 45248

http://www.stjudebridgetown.org/OurSchool.aspx

St. Margaret of York School

Noon – 2:00 p.m.

9495 Columbia Rd., Loveland 45410

http://smoy.org/school

St. Martin of Tours School

12:30 p.m. – 2:30 p.m.

3729 Harding Ave., Cheviot 45211

http://saintmartin.org/school

St. Mary Hyde Park School

12:30 p.m. – 2:30 p.m.

2845 Erie Ave., Cincinnati 45208

http://www.smshp.com

St. Nicholas Academy

12:30 p.m. – 2:00 p.m. New Families

2:00 p.m. – 3:00 p.m. All Families

170 Siebenthaler Ave., Cincinnati 45215

http://www.stnacademy.org

St. Susanna School

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

500 Reading Rd., Mason 45040

http://stsusannaschool.org

St. Thomas More School

1:00 p.m. – 3:30 p.m.

788 Ohio Pike, Cincinnati 45245

http://www.sttmschool.org

St. Vincent Ferrer School

Noon – 2:00 p.m.

7754 Montgomery Rd., Cincinnati 45236

http://svf-school.org

St. William School

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

4108 W 8th St., Cincinnati 45205

https://saintwilliam.com/school

Sts. Peter & Paul Academy

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

231 Clark Rd., Reading 45215

http://www.sppacademy.org

Tuesday January 31, 2017

The Summit Country Day School

8:30 a.m.

Parent Preview Day

2161 Grandin Rd., Hyde Park 45202

http://www3.summitcds.org/lp/preview-day

Wednesday February 1, 2017

St. Gabriel Consolidated School

6:30 p.m. – 8:30 p.m.

18 W. Sharon Rd., Cincinnati 45246

http://www.stgabeschool.org

Thursday February 2, 2017

Our Lady of Visitation School

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

3180 South Rd., Cincinnati 45248

http://olvisitation.org/school

St. Michael the Archangel School

5:30 p.m. New Families

6:30 p.m. – 7:30 p.m. Current Families

11136 Oak St., Sharonville 45241

http://www.stmichaelsharonville.org

Thursday February 23, 2017

Sts. Peter & Paul Academy

1:00 p.m. – 3:00 p.m.

231 Clark Rd., Reading 45215

http://www.sppacademy.org

Thursday February 23, 2017



Incarnation School

Preschool 4’s, Early 5’s, and Full Day Kindergarten Information Night

7:00 p.m. at the Parish Center

45 Williamsburg Ln., Centerville 45459

http://www.incarnation-school.com

Sunday February 29, 2017



Incarnation School

Open House

9:30 a.m. – 1:30 p.m.

45 Williamsburg Ln., Centerville 45459

http://www.incarnation-school.com

The application period is now open for Catholic school tuition assistance covering the 2017-18 academic year in our archdiocese. For more information, click here